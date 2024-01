Scandale raciste : Maignan lâche ses vérités

La rédaction

C'est un samedi noir pour le football. Lors de la rencontre opposant l'Udinese à l'AC Milan, Mike Maignan a été victime de cris racistes. Après avoir discuté avec l'arbitre, il a décidé de rentrer aux vestiaires, accompagné par ses coéquipiers. Il a livré le récit de cette soirée horrible après la rencontre.

Inadmissible. Samedi soir, la rencontre entre l'Udinese et l'AC Milan a été interrompue après que Mike Maignan ait indiqué à l'arbitre avoir été victime d'insultes à caractère raciste. Si le dénouement a été heureux avec une victoire dans le temps additionnel des Milanais, la soirée a forcément été compliquée et douloureuse pour le portier tricolore qui en a livré le récit après le coup de sifflet final.

« En première mi-temps, sur le premier but, je suis allé chercher le ballon et ils m’ont dit 'singe’, je n’ai rien dit, mais sur le deuxième but, ils ont recommencé, alors j’ai appelé le banc et le quatrième arbitre et j’ai dit qu’on ne pouvait pas jouer au football comme ça. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, mais aussi à d’autres joueurs. Nous devons dire ce qui se passe dans les tribunes. C’est normal de recevoir des sifflets, mais pas ça. Cela ne doit pas arriver », a confié Mike Maignan au micro de Sky Italia . Le portier réclame des sanctions fortes.

