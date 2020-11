Foot - Milan AC

Milan AC : Quand Ibrahimovic est adulé par Bennacer

Publié le 25 novembre 2020 à 15h40 par La rédaction

Véritable élément incontournable du milieu de terrain du Milan AC, Ismaël Bennacer est heureux de sa progression qui n’aurait pas été la même sans Zlatan Ibrahimovic selon lui.