Milan AC : Ce vibrant hommage rendu à Ibrahimovic !

Publié le 20 février 2021 à 22h50 par A.D.

Passé par la MLS du côté du Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic y a laissé une trace indélébile. Interrogé sur l'ogre suédois, Jovan Kirovski, directeur technique de la franchise californienne, n'a pas tari d'éloges à son égard.