AC Milan : Pioli monte au créneau pour Ibrahimovic !

Publié le 11 avril 2021 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2021 à 16h00

Les raisons de l’expulsion de Zlatan Ibrahimovic ce samedi lors de la victoire de l’AC Milan contre Parme (3-1) restent encore assez floues. Et son entraîneur Stefano Pioli l’a défendu en conférence de presse, réfutant l'hypothèse de paroles déplacées à l'encontre de l'arbitre.