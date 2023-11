Verdict imminent, Paul Pogba risque très gros ?

Axel Cornic

On pensait que cette saison allait être celle de la renaissance pour Paul Pogba, mais les problèmes semblent décidément le persécuter. Après les blessures et les polémiques extra-sportives, le Français de 30 ans a en effet été contrôlé positif lors d’un test anti-dopage et il risque désormais une grosse suspension qui pourrait bien compromettre la suite de sa carrière.

Voilà plus d’un an que Paul Pogba n’est plus vraiment un joueur de football. Revenu à la Juventus en 2022, le milieu de terrain enchaine les gros soucis et il est désormais accusé de s’être dopé après un contrôlé survenu en aout dernier et confirmé le 11 septembre suivant.

Pogba connaitra le verdict sous dix jours

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Pogba devrait bientôt connaitre sa sanction. Le TAS n’a en effet pas été autorisé à trancher sur la question et ce sont désormais les instances italiennes qui vont devoir juger, avec le verdict qui devrait donc tomber sous dix jours à partir de ce jeudi 2 novembre. Pour rappel, le Français n’a plus rejoué depuis le 3 septembre dernier et la victoire de la Juventus face à Empoli (0-2).

Deux années de suspension ?