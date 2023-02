Surprise, on a enfin retrouvé Pogba

Axel Cornic

Cela fait presque un an que l’on n’a plus vu Paul Pogba fouler un terrain de football dans un match officiel. Son retour à la Juventus semblait pourvoir l’aider à se relancer, mais le milieu a rechuté et a même été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar.

Les supporters de la Juventus attendent toujours de fêter le grand retour de Paul Pogba. Revenu à Turin en juillet dernier après un passage mitigé à Manchester United, l’international français n’a toujours pas joué le moindre match et alors qu’un retour était annoncé début janvier... il est toujours aux abonnés absents.

La Juventus attend toujours Pogba

Une polémique a commencé à enfler autour de Paul Pogba ces dernières semaines, avec la Juventus qui commencerait à sérieusement s’agacer après lui avoir offert le plus gros salaire du club. A noter qu’il a été aperçu sur le banc le 29 janvier dernier lors de la défaite face à Monza (0-2), mais s’est depuis reblessé à l’entrainement, renvoyant une nouvelle fois son retour.

« On m’a dit que la blessure musculaire de Pogba n’a jamais existé, ils l’ont inventée »

Tout récemment, une révélation est venue jeter de l’huile sur le feu. « On m’a dit que la blessure musculaire de Pogba n’a jamais existé, ils l’ont inventée » a confié Massimo Brambati, ancien joueur désormais consultant au micro de TMW Radio . « Quand il fait des efforts il a trop peur et il se bloque. C’est un problème psychologique ».

De retour dans une semaine ?