«Il a trop peur», cette révélation ahurissante sur le calvaire de Pogba

Axel Cornic

Ça commence à devenir très long ! Voilà plusieurs mois déjà qu’on attend Paul Pogba du côté de la Juventus et s’il était attendu pour début janvier, il n’a toujours pas joué le moindre match cette saison. De l’autre côté des Alpes, on commencerait ainsi à avoir des sérieux doutes concernant son état de santé...

Mais où est passé Paul Pogba ? On ne l’a plus vu sur un terrain depuis avril dernier et alors qu’un retour à la Juventus semblait pouvoir l’aider à relancer sa carrière, il semble plutôt l’avoir mené dans une impasse. Il faut dire qu’il n’a pas fait que des bons choix...

Pogba a totalement disparu, il a le remède pour briser la malédiction https://t.co/yrIHI7TQIT pic.twitter.com/p315ZaM0K1 — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

Pogba n’a fait que perdre du temps

Car dès juillet dernier, le staff médical de la Juventus avait décelé un problème au genou et avait exhorté son joueur à se faire opérer le plus rapidement possible. L’histoire est désormais connue de tous, puisque Pogba a refusé de se faire opérer pour préférer une thérapie plus douce et pouvoir participer à la Coupe du monde. Hélas, il n’a jamais vu le Qatar et a finalement été obligé de se faire opérer... avec plusieurs mois de retard.

Une rechute au mois de janvier

Sa convalescence ne se passe pas au mieux, puisque Pogba était initialement attendu au début du mois de janvier, soit quatre mois après son opération du ménisque. Mais le Français a encore traversé ce début d’année tel un fantôme et alors qu’on l’avait enfin aperçu sur le banc des remplaçants, face à Monza le 29 janvier (0-2), il a finalement rechuté et devrait être absent au moins jusqu’à la fin février.

