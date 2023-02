Pogba a totalement disparu, il a le remède pour briser la malédiction

Axel Cornic

Rafaela Pimenta s’est exprimée au sujet du calvaire vécu par Paul Pogba, qui n’a toujours pas joué le moindre match depuis avril dernier. Au sein de la Juventus on commencerait d’ailleurs à s’agacer, puisque l’absence de l’un des plus gros salaires du club fait énormément parler et certains se demandent si son retour était vraiment une bonne idée.

Où est passé Paul Pogba ? Considéré comme l’un des plus grands talents du football français, le milieu de terrain ne joue plus du tout et à la Juventus on attend encore ses grands débuts. Il était attendu en janvier, mais il a finalement rechuté et les dernières indiscrétions sur son état ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

« On a vraiment un rapport très spécial »

Lors d’un entretien accordé à Téléfoot , Rafaela Pimenta est revenue sur les problèmes rencontrés par Paul Pogba, de qui elle est très proche. « On a vraiment un rapport très spécial. Il y a de tout. On s’aime, on se dispute, on s’adore, on se manque... Ce que j’ai vécu quand il a gagné la Coupe du monde en Russie… Je n’arrivais pas à dormir » a déclaré celle qui a remplacé Mino Raiola depuis son décès.

« Il pousse pour faire les choses au plus vite, mais aussi pour que les problèmes ne reviennent pas »