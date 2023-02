Pogba est en plein calvaire, il reçoit un gros coup de pression

Axel Cornic

Alors qu’on ne l’a plus vu sur un terrain depuis avril 2022, Paul Pogba pourrait enfin faire son retour ce mardi soir, pour le derby entre le Torino et la Juventus programmé pour la 24e journée de la Serie A. Il devra rapidement montrer son meilleur niveau, puisque son club n’est pas au mieux et a cruellement besoin de lui d’ici la fin de la saison.

L’attente est presque finie ! Revenu à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba pourrait enfin disputer son premier match ce mardi, avec le derby de Turin. Des débuts très attendus, alors que le Français a été beaucoup critiqué ces derniers mois.

« Demain, Pogba sera convoqué et si on en ressent le besoin, il jouera »

En conférence de presse, Massimiliano Allegri a confirmé ce que tout le monde attendait, annonçant la présence de Paul Pogba sur le banc face au Torino. « Pogba va mieux. Demain il sera convoqué et si on en ressent le besoin, il jouera » a déclaré le coach de la Juventus.

« Il doit comprendre qu’il a devant lui un morceau important de la saison afin de montre qui il est vraiment »