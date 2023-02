Le cauchemar de cette star de Deschamps est enfin terminé

Axel Cornic

Arrivé à la Juventus en juillet dernier, Paul Pogba n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison et son dernier match officiel remonte à avril 2022. Attendu pour le début de l’année, le Français a rechuté mais devrait bientôt revoir le terrain puisque Massimiliano Allegri a annoncé sa présence pour le derby face au Torino, programmé pour ce mardi soir.

Où est passé Paul Pogba ? Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde, le joueur de 29 ans a disparu et Didier Deschamps n’a pas pu compter sur lui à la Coupe du monde. ain. Mais le calvaire pourrait bientôt être fini, puisque Pogba a repris les entrainements tout récemment...

Ça commence à être long

La présence de Paul Pogba sur les terrains de la Continassa, le centre d’entrainement de la Juventus, a agité les médias italiens ces derniers jours. Il faut dire que la polémique commençait à enfler alors que l’on n'a toujours pas vu à l’œuvre le plus gros salaire de l’équipe bianconera.

« Pogba sera convoqué demain et si on en ressent le besoin, il jouera »