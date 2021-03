Foot - Juventus

Juventus - Polémique : Le sélectionneur du Portugal met les choses au clair pour Ronaldo

Publié le 29 mars 2021 à 18h55 par La rédaction

Lors de la rencontre entre le Portugal et la Serbie (2-2), Cristiano Ronaldo a fait l’objet de quelques critiques suite à son coup de sang. Mais comme il l’a expliqué en conférence de presse, Fernando Santos maintient sa confiance en son capitaine.