Juventus : La polémique Rabiot bientôt réglée ?

Publié le 12 mai 2020 à 17h18 par A.D.

Alors qu'il ne voudrait plus défendre les couleurs de la Juventus, Adrien Rabiot serait l'un des rares Bianconeri à ne pas être rentré à Turin ce dimanche. Alors qu'une polémique a éclaté, l'ancien pensionnaire du PSG devrait faire son retour en Italie entre mercredi et jeudi.