Juventus - Malaise : La Juve monte au créneau dans la polémique Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 octobre 2020 à 22h00 par H.K.

Au cœur d’une polémique pour avoir enfreint le protocole sanitaire mis en place en Italie, Cristiano Ronaldo a été sèchement repris par le Ministre des sports italien. Et le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a tenu à réagir à cette tempête médiatique…

Cristiano Ronaldo est au cœur d’une tempête médiatique. Ouvertement visé par le Ministre des Sports italien pour avoir enfreint le protocole sanitaire, l’international portugais n’a pas été épargné par Vicenzo Spadafora : « La notoriété et la compétence de certains joueurs ne leur permet pas d'être arrogants, irrespectueux des institutions et de mentir. Au contraire, plus on est connu, plus on doit se sentir responsable, réfléchir avant de parler et donner le bon exemple » . Et désormais, c’est au tour du directeur sportif de la Juventus de réagir à cette polémique…

« Ce n’est pas le jour pour parler de polémique ou de querelles »