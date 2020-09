Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Deschamps, Le Graët... Adrien Rabiot met les choses au clair !

Publié le 4 septembre 2020 à 0h30 par A.D.

Malgré son refus de faire partie des suppléants à la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot a été rappelé par Didier Deschamps pour la Ligue des Nations. Interrogé en conférence de presse, le milieu de terrain de la Juventus a expliqué qu'il n'était pas surpris par la décision de son sélectionneur.

Adrien Rabiot revient de loin. Avant le début de la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps a décidé de faire de l'actuel milieu de terrain de la Juventus l'un de ses suppléants. Toutefois, l'ex-pensionnaire du PSG a préféré refuser d'endosser ce rôle. Une décision qui a beaucoup fait parler, mais qui, vraisemblablement, n'a pas condamné Adrien Rabiot. Pour affronter la Suède et la Croatie en Ligue des Nations, Didier Deschamps a convoqué le milieu de terrain de 25 ans à la surprise générale. Interrogé en conférence de presse sur le choix de son sélectionneur et sur leurs retrouvailles, Adrien Rabiot a lâché ses vérités.

«Il n’y a jamais eu d’affront ou d’agressivité envers le sélectionneur»