Juventus : Noël Le Graët défend Adrien Rabiot !

Publié le 2 septembre 2020 à 11h51 par La rédaction mis à jour le 2 septembre 2020 à 11h53

Alors que le retour d’Adrien Rabiot en Equipe de France a largement fait polémique, Noël Le Graët a justifié le retour du milieu de la Juventus de Turin.