Juventus - Malaise : Deschamps persiste et signe pour Adrien Rabiot !

Publié le 31 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Contre toute attente, Didier Deschamps a décidé de rappeler Adrien Rabiot pour le prochain rassemblement des Bleus. Après avoir justifié son choix une première fois en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France en a rajouté une couche.

Pour la reprise de la Ligue des Nations, les Bleus vont affronter la Suède (samedi 5 septembre) et la Croatie (mardi 8 septembre). Dans cette optique, Didier Deschamps a soumis sa liste de joueurs pour ces deux rendez-vous ce jeudi. Alors que Paul Pogba a été touché par le Covid-19, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de convoquer Adrien Rabiot à la surprise générale. Malgré son refus de faire partie des suppléants à la Coupe du Monde 2018, le milieu de terrain de la Juventus a été rappelé par Didier Deschamps. Interrogé en conférence de presse, le technicien français avait expliqué son choix d'accorder une nouvelle chance à Adrien Rabiot.

«Je n’aime pas prendre décision radicale»

« On continuait de le suivre, il a retrouvé un très bon niveau. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Mais vous savez, je n’aime pas prendre décision radicale. Il restait sélectionnable et j’ai pris la décision de le faire revenir avec nous. Est-ce que j’ai eu une discussion avec lui ? Non. Je n’ai pas pour habitude d’aviser les joueurs quand je les prends. J’ose penser qu’il sera là lundi bien évidemment. Vous vous doutez bien que j’aurais l’occasion de discuter avec lui » , a précisé le sélectionneur tricolore. Lors d'un entretien accordé à France Football ce lundi, Didier Deschamps a eu l'occasion d'en dire un peu plus sur cette décision de rapatrier Adrien Rabiot en équipe de France.

«Je n'avais pas fait une croix sur lui»