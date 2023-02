«Ça me rend triste» : Deschamps fait une révélation

Axel Cornic

Véritable institution du football italien, la Juventus traverse une période très compliquée et a notamment été sanctionnée de 15 points au classement en Serie A. Une position qui met en danger son avenir immédiat, avec une qualification en Ligue des Champions qui semble impossible et un éventuel exode à prévoir. Forcément, cela ne ravit pas Didier Deschamps...

Après 2006, la Juventus fait encore face à la justice et si une relégation en Serie B n’est plus d’actualité, une pénalité de 15 points a été infligée en Serie A, ce qui met le club dans une très mauvaise position.

«Peut-être qu’il n’y aurait pas eu l’OM» : Deschamps lâche une grosse confidence https://t.co/jfauKHHm4I pic.twitter.com/BPxt9uQWpj — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

« La Juventus a été sanctionnée de 15 points ? Ça me rappelle des choses »

Ancien joueur, capitaine et entraineur de la Juventus, Didier Deschamps a été invité à commenter cette situation sur France 3 . « La Juventus a été sanctionnée de 15 points ? Ça me rappelle des choses. J’avais ça aussi » a expliqué l’actuel sélectionneur français, qui avait fait remonter La Vieille Dame en Serie A en 2077. « Est-ce que ça me rend triste de voir ce club dans cet état ? Bien évidemment ou de le voir en difficulté aussi sur le plan sportif. Il y a certainement aussi une raison économique au départ ».

« La Juventus, ça restera toujours la Juventus »