L’idée de Didier Deschamps qui s’impose au Real Madrid

Profitant des blessures de N'Golo Kanté et de Paul Pogba, Eduardo Camavinga était l'un des cinq milieux de terrain retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Mais face à la Tunisie, le sélectionneur des Bleus avait décidé de le titulariser arrière gauche. Une idée qui a inspiré Carlo Ancelotti au Real Madrid.

A seulement 20 ans, Eduardo Camavinga a remporté une Ligue des champions avec le Real Madrid et il a également pris part à sa première Coupe du monde au Qatar. Alors qu'il avait été appelé pour jouer au milieu de terrain, c'est finalement sur le côté gauche de la défense que Didier Deschamps l'a utilisé pour la première fois face à la Tunisie. Lucas Hernandez blessé, le joueur du Real Madrid était la seule option pour reposer le titulaire Theo Hernandez. Reconduit à ce poste lors de la finale où son entrée avait été remarquable, il occupe désormais la même fonction au Real Madrid.

Ancelotti approuve l'idée de Deschamps

En Espagne, le repositionnement d'Eduardo Camavinga est totalement validé. Dans la presse notamment où MARCA en a fait sa une dernièrement. Sa complicité avec Vinicius Jr et sa faculté à repiquer dans l'axe pour organiser le jeu ou encore déborder sur son côté sont des atouts relevés par le quotidien espagnol. De son côté, Carlo Ancelotti est également séduit. « Camavinga a bien fait, il n'y est pas habitué, mais entre lui et Vinicius, ils ont créé de nombreuses occasions sur ce côté, a analysé Ancelotti. Il m’a paru bien. C'est une option qui peut être utilisée. Il a montré de la qualité et de l'énergie. Il s'est bien adapté à Vinicius sur cette aile. Son énergie peut être mise à l'intérieur du jeu mais aussi comme latéral », confiait le coach italien après la rencontre face à la Real Sociedad.

