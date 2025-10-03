«Ils nous ont fait saigner», l'OM en plein cauchemar !

Alexis Brunet

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a parlé du calendrier marseillais du mois d’octobre. Un moment important selon l’entraîneur italien, d’autant que le club phocéen doit se déplacer sur la pelouse d’Auxerre notamment et RDZ n’oublie pas le cauchemar qu’avaient vécu ses joueurs la saison dernière en Bourgogne.

Après un début de saison plutôt timide, l’OM semble enfin lancé. Le club phocéen reste sur quatre victoires en cinq matches avec notamment des succès contre le PSG (1-0) ou bien l’Ajax Amsterdam (4-0). Des bons résultats, qu’il faudra toutefois confirmer en octobre, un mois chargé par Marseille.

« Ils nous ont fait saigner » Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est justement penché sur le calendrier de l’OM en octobre. Un mois très important pour le club phocéen et l’entraîneur italien a notamment coché le déplacement à Auxerre, qui avait fait vivre un cauchemar aux Marseillais la saison dernière, en s’imposant 3-0. « Le mois d'octobre est un mois très important. On a Le Havre, Lens, Angers à domicile, on se déplace à Auxerre où l'an dernier ils nous ont fait saigner. Des matchs très difficiles. Au Vélodrome, on peut continuer sur cette lancée très positive. On aura aussi les matchs de Ligue des champions. Tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matchs. Dès le matin du match, il faut qu'on soit prêts et heureux de jouer à ce rythme car on joue en Ligue des champions. »