Il utilise Messi pour clasher Cristiano Ronaldo et fait le buzz

Premier du championnat saoudien, Al-Nassr affrontait la lanterne rouge Al-Baten ce vendredi. Au terme d’une fin de match marquée par 12 minutes de temps additionnel, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont fini par arracher la victoire (3-1). À l’issue de la rencontre, un jeune homme visiblement fan de Lionel Messi en a profité pour clasher le Portugais.

Ce vendredi, Al-Nassr nous a offert une fin de match pour le moins rocambolesque. En effet, alors que l’équipe de Cristiano Ronaldo était menée par la lanterne rouge Al-Baten à quelques minutes de la fin de la rencontre, l’arbitre a décidé d’accorder 12 minutes de temps additionnel.

Al-Nassr en a profité pour refaire son retard et même s’imposer avec deux buts d’avance, grâce à des réalisations d’Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Al-Fatil et Mohammed Maran. Avec ce succès, le club saoudien conserve sa première place au classement et compte deux points d’avance sur Al-Ittihad, deuxième.

Kid : Messi is better than you !Ronaldo : It's an easy match, it's an easy match Cristiano Ronaldo responded like this, don't let any media or person brainwash you he said otherwise after Al Nassr vs Al Batin pic.twitter.com/elUMLl5kIQ