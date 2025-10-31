«Il fallait que j’arrête» : Laure Boulleau contrainte de dire stop

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 31 ans, Laure Boulleau avait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeuse en 2018. Une retraite nécessaire comme l’explique l’ancienne joueuse du PSG, désormais consultante chez Canal +, ressentant à l’époque une fatigue physique et mentale qui l'a motivée à embrasser une nouvelle carrière dans le monde des médias.

« C’est avec un énorme sourire que vous l’annonce car je me sens prête... ». Le 29 mai 2018, à quelques jours d’une finale de Coupe de France opposant le PSG à l’OL, qu’elle remportera avec le club de la capitale, Laure Boulleau officialisait la fin de sa carrière à l’âge de 31 ans. Désormais consultante à la télévision, l’ex-latérale gauche, invitée il y a quelques mois de la chaîne YouTube OnTime, était revenue sur cette décision importante mais nécessaire à ses yeux.

« Je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête » « J'ai senti qu'il fallait que j'arrête dans pas longtemps, a expliqué Laure Boulleau. Lors de ma dernière saison, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête et à partir de janvier, j'ai commencé à me poser les questions pour structurer la suite. Et en juin, il a fallu que je m'active parce que j'étais sur le marché du travail, mais sur un autre travail. J’ai commencé avec le PSG car j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club, et à Canal, où j'ai commencé en août pour la reprise de la Ligue 1 à l'époque, et le CFC. »