Hatem Ben Arfa : L'humiliation avant la retraite ?

Hatem Ben Arfa a connu l'OM, le PSG, Nice, Newcastle ou encore le Stade Rennais. Cependant, à 35 ans, il a disparu des radars après quelques matchs au LOSC en 2022. De quoi se consacrer au football loisir avec des fives. C'est en effet ce qu'a révélé SDM. Mais l'équipe du rappeur pourrait bien avoir précipité sa rupture avec le football.

Après deux ultimes piges pas vraiment concluantes en France du côté des Girondins de Bordeaux et du LOSC au début de la décennie, Hatem Ben Arfa est absent des radars depuis 2022. Et alors qu'il était question d'une éventuelle participation à la Kings League France au printemps dernier avec Samir Nasri, Jérémy Ménez ou encore Adil Rami, il n'en a rien été.

«Score final : +2 pour nous» La cause ? Hatem Ben Arfa s'est éloigné du football pour se consacrer au padel et il semblerait que SDM ne soit pas étranger à cela. « Ben Arfa, il y a deux ans de ça. Five, à Thiais dans le 94. Mon frère qui connaît un pote à lui : « Vas-y, viens on organise un five, je ramène mon équipe, tu ramènes la tienne ». Le pote de mon frère se pointe, il y a qui dans son équipe ? Hatem Ben Arfa. Wow. En face on se dit « ah les bâtards, Hatem ». Score final : +2 pour nous. Au five, tu comptes en +. Qui j'avais ramené ? Que des mecs de mon quartier dont un qui joue en D1 à Cluj en Roumanie : Issouf Macalou, mon frérot, grosse dédicace à toi. +2 ».