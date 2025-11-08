Hakimi : Le PSG prépare un gros mensonge ?

Alexis Brunet

Face au Bayern Munich, le PSG a malheureusement perdu Achraf Hakimi sur blessure. Le latéral sera absent pendant plusieurs semaines et il pourrait également manquer la CAN qui débute le 21 décembre. Toutefois, le club de la capitale pourrait se rendre coupable d’un mensonge pour éviter à son joueur de disputer la compétition. Explications.

Depuis la saison dernière, Achraf Hakimi brille avec le PSG et il s’est notamment imposé comme le meilleur latéral droit du monde. Malheureusement, le Marocain va devoir quelque peu s’arrêter, car il s’est blessé face au Bayern Munich et il sera donc loin des terrains pendant plusieurs semaines.

Hakimi disponible pour la CAN ? Achraf Hakimi va donc louper plusieurs matchs avec le PSG, mais il pourrait également louper la CAN avec le Maroc, qui commence le 21 décembre prochain. Selon Alexandre Marles, ancien préparateur physique du club de la capitale, le latéral droit devrait louper le début de la compétition, mais il pourrait bien être disponible par la suite. « Ce sera compliqué, il pourra peut-être jouer après les premiers matchs de la compétition. Mais c’est le joueur qui va décider. Le club va protéger le joueur en l’aidant s’il ne veut pas rejoindre sa sélection et qu’il a trop peur de se reblesser », a-t-il déclaré à RMC Sport.