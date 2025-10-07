Grosse frayeur à l’OM, il sort du silence !

Alexis Brunet

Alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Marignane ce lundi, Nayef Aguerd s’est fait une belle frayeur. Le défenseur de l’OM a été agressé par un individu instable qui voulait prendre une photo, mais qui a par la suite tenté de le gifler. Ce dernier a finalement rapidement été neutralisé par la sécurité. L’international marocain a de son côté affirmé par le biais d’une story Instagram que tout allait bien.

Ce lundi, Nayef Aguerd a vécu une expérience pour le moins étrange. Alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Marignane pour attendre son vol pour rejoindre sa sélection, le défenseur de l’OM a été victime d’une agression. BFM Marseille Provence a rapporté qu’un individu instable s'était approché du défenseur central pour lui demander une photo et son numéro de portable et qu’il avait tenté par la suite de le gifler.

Aguerd n’a pas porté plainte Heureusement, le personnel de sécurité de l’aéroport est intervenu rapidement et l’individu a été maîtrisé et livré à la police. Pressé de rejoindre sa sélection, Nayef Aguerd n’a pas porté plainte. Le défenseur de l’OM a toutefois donné de ses nouvelles à travers une story Instagram.