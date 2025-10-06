Rabiot - OM : L'annonce choc de Riolo !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe à l'OM, Adrien Rabiot a été transféré à l'AC Milan lors du dernier mercato estival. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur les retrouvailles entre l'international français et la Juventus, affirmant que le joueur n'avait jamais manqué à aucun club.

Après la défaite de l'OM face au Stade Rennais (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choquée par la violence de ces deux joueurs, la direction marseillaise a décidé de les vendre. D'une part, Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a migré vers Bologne.

Rabiot ne manque pas à l'OM Ce dimanche, Adrien Rabiot a retrouvé la Juventus. L'AC Milan se déplaçant sur la pelouse turinoise. Et à en croire Daniel Riolo, l'international français n'a pas du tout manqué aux Bianconeri. D'ailleurs, comme l'a affirmé le journaliste de RMC Sport, aucun de ses anciens clubs ne le regrette, pas même l'OM.