Grand changement à l’OM, un flop balance sur De Zerbi !

Alexis Brunet

Mercredi soir, l’OM affronte le Sporting Lisbonne pour son troisième match de Ligue des champions. Une rencontre spéciale pour Vitinha, qui a évolué au sein des deux équipes par le passé. En marge de cette rencontre, l’attaquant a été interrogé par la presse portugaise et il s’est notamment exprimé sur ce qu’a apporté Roberto De Zerbi à Marseille.

Ces dernières années, l’OM s’est souvent trompé sur le mercato et particulièrement à l’hiver 2023. Pablo Longoria, alors à la recherche d’un attaquant, avait jeté son dévolu sur Vitinha, jeune buteur du Sporting Lisbonne. Convaincu de ses qualités, le club phocéen avait offert 32M€ bonus compris à son homologue portugais. Un sacré flop puisque le joueur de 25 ans ne sera resté qu’une saison à Marseille, le temps d’inscrire six buts. Il évolue aujourd’hui au Genoa.

« Je pense que l’entraîneur a apporté cette stabilité… » Avant le match de Ligue des champions qui opposera donc l’OM et le Sporting Lisbonne, deux de ses anciennes équipes, Vitinha a été interrogé par O Jogo. L’attaquant a notamment évoqué l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille, qui selon lui a apporté beaucoup au club phocéen. « Nous pouvons nous attendre à une équipe de Marseille très solide, composée de grands joueurs, avec beaucoup de qualité. En fait, un peu comme nous l’avons vu lors des derniers matchs. Une équipe compétitive, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je pense qu’ils sont désormais plus stables qu’à l’époque où j’étais là-bas. Une stabilité nécessaire pour que tout se passe bien sur le terrain. Je pense que l’entraîneur a apporté cette stabilité, cette confiance, cette envie de gagner, cette compétitivité dont fait preuve l’équipe sur le terrain. »