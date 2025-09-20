Foot - PSG : Un ancien de l'ère QSI monte en défense sur Neymar !

Alexandre Higounet

Toujours en activité en D1 Brésilienne sous les couleurs de l'EC Juventude alors qu'il est âgé de 44 ans, Nene a connu les débuts de l'ère QSI du Paris Saint-Germain, qu'il a quitté en janvier 2013. Interrogé sur le passage de Neymar à Paris, l'attaquant brésilien est monté en défense...

Parti il y a trois ans, Neymar incarne souvent le symbole d'un grand gâchis et de l'ancienne politique de stars menée pendant une décennie par QSI, sans parvenir à approcher la victoire en Ligue des champions à l'exception de la finale disputée en 2020 face au Bayern. Pour l'ancien attaquant parisien Nene, qui était l'un des joueurs stars du Paris Saint-Germain au moment de l'arrivée de QSI et qui a connu les 18 premiers mois de l'ère qatarie marqués par la signature de Javier Pastore à l'été 2011 et surtout par le double deal XXL avec le Milan AC Thiago Silva-Ibrahimovic l'été suivant, le bilan de Neymar à Paris doit être sérieusement réévalué.

« C'est dommage car Neymar a fait des actions, des buts merveilleux, un truc de ouf » Nene a ainsi affirmé dans les colonnes du quotidien L'Equipe : « Mon regard sur le passage de Neymar au PSG ? C'est dommage parce qu'il a eu des blessures. C'est un ensemble. Il n'y avait pas une vraie connexion comme aujourd'hui. Et ce n'était pas le meilleur effectif, il n'y avait pas 25 titulaires comme aujourd'hui. Quand Verratti était blessé, tu n'avais pas un autre milieu capable de faire son travail. Prenez le Bayern, ils ont un onze magnifique et un banc aussi magnifique. Pour gagner la C1, il faut tout ça. Aujourd'hui, on dit que tout était mal, que tout a changé. Mais ils avaient presque réussi : si Mbappe marque sur la passe de Neymar (alors qu'il y avait encore 0-0 lors de la finale de 2020 contre le Bayern)... C'est dommage car il a fait des actions, des buts merveilleux, un truc de ouf. J'ai fait de belles choses aussi, mais j'étais très très loin de lui ! ».