«Ferme ta gu**le», Riolo insulte un homme politique !

Présent au stade Vélodrome pour le match entre l'OM et l'Atalanta mercredi soir, Benoit Payan a donc assisté à la défaite de son équipe. Le maire de Marseille n'a pas dissimulé sa colère au sujet de l'arbitrage après la rencontre, et ses propos n'ont pas du tout été du goût de Daniel Riolo qui a clashé et insulté l'élu marseillais sur RMC.

Au même titre que les joueurs de l'OM et que la plupart des supporters, le maire de Marseille Benoit Payan était remonté contre l'arbitrage du match contre l'Atalanta mercredi soir, et il l'a fait savoir dans la zone mixte du stade Vélodrome : « Ce n'est pas une erreur, c'est un vol c'est une honte en Champions League... », a-t-il lâché, avant d'écrire sur son compte X : « Ce soir, une telle erreur d’arbitrage a privé le sport de ses valeurs… Contre tous, fier de notre Olympique de Marseille ce soir, allez l’OM ! ».

« Quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule » Et ces propos de Benoit Payan ont provoqué la colère de Daniel Riolo dans l'After Foot, sur RMC Sport, qui a dézingué le maire de Marseille : « Quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule quoi. Merde. C’est incroyable. Et lui dans sa grande démagogie, de maire de bas étage, il arrive, il va au stade. Il ne connait pas la règle ? Alors qu’il la ferme. Il ne connait pas le football. J’en ai marre de ces gens-là, de ces politiques de bas étage », a lâché Riolo.