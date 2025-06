«Extraordinaire», Riolo annonce un phénomène au PSG !

Auteur d’un match exceptionnel face à l’Atlético Madrid, Vitinha a encore brillé sous les couleurs du PSG. Buteur et homme du match, le milieu portugais impressionne par sa régularité. Dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas caché son admiration pour le joueur, véritable maître à jouer du PSG version Luis Enrique.

Le PSG affrontait l’Atlético Madrid ce dimanche soir en Coupe du monde des clubs. Pour le premier match de la compétition, les Rouge et Bleu ont totalement dominé leur rencontre en s’imposant 4-0 face à Antoine Griezmann et ses hommes. Buteur et homme du match de la rencontre, Vitinha impressionne de plus en plus au PSG.