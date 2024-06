Euro 2024 : Serbie - Angleterre : Le grand favori débarque !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Finaliste malheureux de l’édition 2021, l’Angleterre fait son entrée en lice ce dimanche soir face à la Serbie. Ce n’est pas un secret, les Three Lions sont considérés par beaucoup comme les grands favoris de cet Euro 2024 en Allemagne, et disposent d’un effectif plus que conséquent. La bande à Harry Kane affronte la Serbie à 21h du côté de Gelsenkirchen, et souhaite frapper très fort d’entrée de jeu.

Revoilà l’Angleterre. Demi-finaliste du mondial 2018, finaliste de l’Euro 2021, et quart de finaliste de la Coupe du monde au Qatar il y a bientôt deux ans, la sélection anglaise ne souhaite plus laisser échapper la victoire finale. Revanchards, les Three Lions abordent cet Euro 2024 en tant que favoris, et comptent bien assumer leur statut. Engagés dans le Groupe C, les partenaires d’Harry Kane disposent d’un groupe abordable, et n’ont pas le droit à l’erreur ce dimanche soir face à la Serbie.



Décevants au Qatar en 2022, les Serbes vont ainsi se tester d’entrée face à l’une des meilleures équipes du monde. Disposant de vraies qualités notamment sur le plan offensif, la Serbie souhaite créer la surprise à Gelsenkirchen...

Les compositions probables

Du côté de la Serbie, aucun absent de taille n’est à signaler. En revanche, l’Angleterre a dû se passer de Luke Shaw, laissant peu d’options à Gareth Southgate sur le côté gauche de la défense, mais aussi d’Harry Maguire, trop juste pour disputer cet Euro.





Composition probable de la Serbie : Vanja Milinković Savić - Milenković, Veljković, Pavlović - Živković, Sergej Milinković Savić, Lukić, Kostić - Tadić (c) - Mitrović, Vlahovic





Composition probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane (c)

Le joueur à suivre : Phil Foden

Récemment élu meilleur joueur de Premier League pour la saison 2023-2024, Phil Foden semble enfin avoir atteint la plénitude. A tout juste 24 ans, le feu follet anglais a tout simplement été le meilleur joueur de Manchester City cette saison. Cette énorme dynamique avec les Citizens doit lui permettre de réellement franchir un cap avec l’Angleterre, alors que cet Euro 2024 apparaît comme une merveilleuse occasion de devenir un vrai leader au sein des Three Lions pour le natif de Stockport. Avec un premier match coriace face à la Serbie, Phil Foden sera attendu au tournant, lui qui devrait occuper le flanc gauche de l’attaque des Anglais, ce qui n’est pas forcément sa position préférentielle...

Où et quand voir le match ?