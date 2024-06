Euro 2024 : Italie - Albanie : Le tenant du titre doit frapper fort

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, l’Italie remet en jeu son trophée ce samedi 15 juin. Désormais menés par Luciano Spalletti, les « Azzurri » affrontent l’équipe la plus modeste de ce Groupe B, l’Albanie. Une rencontre prévue à Dortmund à 21h, et qui doit permettre à la « Squadra Azzurra » de lancer son tournoi de la meilleure des manières. Présentation.

Il y a trois ans, tout le peuple Italien vivait un moment d’histoire à Wembley. L’Italie battait l’Angleterre en finale de l’Euro 2021 (1-1 victoire aux tirs aux buts) et remportait le deuxième championnat d’Europe de son histoire après 1968. Depuis, l’Italie a une nouvelle fois déçu en ne parvenant pas à se qualifier pour le mondial 2022. Engagés au sein du Groupe B de cet Euro 2024, les Italiens n’ont pas le droit à l’erreur face à une modeste équipe d’Albanie.



Car après les Rouges et Noirs , les Italiens vont devoir se frotter à l’Espagne et à la Croatie. Une victoire ce samedi soir est donc obligatoire pour les Azzurri , dont l’effectif a été plutôt remanié depuis le sacre de 2021. L’Albanie, de son côté, n’a rien à perdre. La nation menée par le Brésilien Sylvinho pourrait créer une énorme surprise d’entrée de jeu, même si la tâche s’annonce quasi-impossible...

Les compositions probables

Si l’Italie a dû se passer de plusieurs éléments pour cette compétition en Allemagne (Tonali, Udogie, Sclavini…), aucun blessé n’est à noter sur ces derniers jours.





Composition probable de l’Italie : Donnarumma (c) - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Barella, Jorginho - Chiesa, Frattesi, Pellegrini - Scamacca.



Composition probable de l’Albanie : Berisha - Hysaj, Ismajli, Djimsiti (c), Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani, Bajrami, Seferi - Broja.

Le joueur à suivre : Federico Chiesa

Avec Gianluigi Donnarumma, il est le grand artisan de la victoire italienne à l’Euro 2021. Mais depuis, Federico Chiesa n’a jamais été réellement flamboyant avec la Juventus. Alors que l’Italie est engagée dans le groupe de la mort, le virevoltant ailier de 26 ans est-il capable une nouvelle fois de se sublimer lors d’une grande compétition internationale ? Une chose est certaine, face à une Albanie regroupée, Luciano Spalletti aura besoin d’un joueur capable de changer de rythme sur les côtés, et Chiesa sait parfaitement comment faire preuve de fulgurance...

Où et quand voir le match ?