Foot - Euro

Euro 2021 : Tous nos pronostics pour les quarts de finale !

Publié le 30 juin 2021 à 18h20 par La rédaction

Sans la France, le Portugal ni l’Allemagne, les quarts de finale démarrent ce vendredi. Voici tous les pronostics du 10 Sport en partenariat avec Barrière Bet.

Aux jeux des pronostics, les huitièmes de finale ont permis de faire de belles affaires ! Pour ceux qui ont trouvé les défaites de la France, du Portugal et de l’Allemagne, bien sûr… Trois prétendants au sacre final hors course pour des quarts de finale plus ouverts que jamais, désormais. Pour la victoire finale, c’est l’Angleterre qui est favorite chez notre partenaire, Barrière Bet , avec une cote à 2,53. L’Espagne arrive seconde (3,41), l’Italie troisième (4,20) et la Belgique au pied du podium (6,40). Si vous souhaitez parier sur le vainqueur dès maintenant, la cote des coéquipiers d’Eden Hazard est belle…

L’Italie va tomber !