Euro 2021 : Vers une grosse désillusion pour l’Angleterre contre l’Allemagne !

Publié le 29 juin 2021 à 7h10 par La rédaction

Alors que l’Angleterre sera opposée à l’Allemagne ce mardi en huitièmes de finale de l’Euro 2021, la rédaction du le10sport.com mise sur une large victoire des hommes de Joachim Löw.

Si le duel semble équilibré sur le papier, il risque de l’être moins au vu du début de compétition réalisée par les Anglais jusque-là. En effet, les Three Lions ne se montrent pas vraiment convaincants dans le jeu depuis la début de la compétition en plus de sembler particulièrement fébriles par moment. Et même si le bilan de la sélection anglaise a été meilleur en phase de poules que celui de l’Allemagne, la rédaction du le10sport.com jète son dévolu sur les hommes entraînés par Joachim Löw.

L’Allemagne s’imposera largement !