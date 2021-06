Foot - Euro

Euro 2021 : L’Espagne à la trappe, la Croatie pour la France ?

Publié le 28 juin 2021 à 12h25 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2021 à 12h26

Dans l’avant dernier huitième de finale de cet Euro, la Croatie retrouve l’Espagne. Un duel entre le dernier finaliste de la Coupe du Monde 2018 et une sélection sans titre majeur depuis plus de 10 ans.

Sur le papier, le duel semble déséquilibré. Et les cotes de notre partenaire, Barrière Bet , le prouvent également. La victoire de la Croatie est cotée à 6,30 ! C’est énorme, pour le dernier finaliste du Mondial 2018. La victoire de l’Espagne, à 1,65, positionne la Roja dans le fauteuil de favori. Pourtant, les Espagnols n’ont rien gagné depuis 10 ans et se cherchent compétition après compétition. Un duel déséquilibré ? Pas pour Le 10 Sport …

La Croatie va surprendre