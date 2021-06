Foot - Euro

Italie - Autriche : Les cotes et pronostics Barrière Bet !

Publié le 26 juin 2021 à 14h55 par La rédaction

Après un sans-faute en match de poule, l'Italie a hérité de l'Autriche. Un adversaire à sa portée qui ne devrait pas poser de souci à la bande de Verratti dans ce huitième de finale de l'Euro.

Un coup d'oeil sur les cotes proposées par notre partenaire Barrière Bet suffit à comprendre que l'Italie part assez largement favorite du huitième de finale qui l'oppose à l'Autriche : 1,51 la victoire de l'Italie, 4 le nul et 7,60 pour un succès de l'Autriche (des cotes susceptibles d'évoluer, à suivre ici). Après trois victoires en autant de match, sans encaisser le moindre but, la Squadra Azzura a beaucoup séduit les observateurs. Il faut dire que l'Italie reste aussi sur une série impressionnante de treize matchs sans défaite. La dynamique est là, l'efficacité aussi (7 buts en 3 matchs).

Pas de faux-pas pour l'Italie