Foot - Euro

France - Suisse : L’Euro de Mbappé va enfin débuter…

Publié le 27 juin 2021 à 7h20 par La rédaction

Auteur d’un début d’Euro plus que moyen, Kylian Mbappé pourrait profiter du huitième de finale contre la Suisse pour enfin sortir le grand jeu.

Depuis le début de l’Euro, tout le monde cherche Kylian Mbappé. Le vrai, celui qui court, dribble, accélère et marque. Car jusqu’à présent, la star de l’équipe de France peine à faire tout cela, jusqu’à commencer à devenir inquiétant. Muet depuis le début de la compétition, son heure semble toutefois être venue.

Mbappé va débloquer son compteur