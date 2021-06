Foot - Euro

Euro 2021 : Sans Ibrahimovic, que peut espérer la Suède ?

Publié le 12 juin 2021 à 20h10 par La rédaction

Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Suède se présente à l’Euro en tant qu’outsider. Sans Zlatan Ibrahimovic, difficile de savoir à quoi cette équipe peut prétendre.

La forme du moment

Depuis son quart de finale à la Coupe du Monde 2018, la Suède est sur sa lancée. Des résultats satisfaisants en Ligue des Nations et un début parfait dans les éliminatoires pour le prochain mondial. La Suède a passé un vrai cap et la génération actuelle des Isak, Forsberg ou encore Lindelof s’impose véritablement. Et le retour du roi Zlatan Ibrahimovic aurait pu être un atout supplémentaire. Blessé au genou, il a dû déclarer forfait. Laissant ses coéquipiers aller seuls dans cet Euro.

Le joueur à suivre

Avec l’absence de Zlatan Ibrahimovic, l’attaque suédoise se reposera sur Alexander Isak, le tout jeune buteur de le Real Sociedad. A 21 ans, il a éclaboussé la Liga de tout son talent cette saison. Avec 17 buts en 34 rencontres de championnat, l’ancien joueur de Dortmund a mis en lumière tout le talent qu’on lui connaissait. Et depuis quelques mois, il fait son trou en équipe nationale. Sans Zlatan, il sera titulaire à l’Euro et sans aucun doute l’un des jeunes joueurs à suivre pendant la compétition.

Le prono Barrière Bet du 10

Si la Suède sort d’un quart de finale de Coupe du Monde perdu contre l’Angleterre, elle va devoir cravacher pour faire aussi bien, voire mieux. Dans un groupe E relevé avec la Slovaquie, la Pologne et surtout l’Espagne, rien ne s’annonce facile. Surtout si Ibra n’est pas là… Coté à 61 sur Barrière Bet pour la victoire finale, Le 10 part pour une troisième place en poules qui pourrait être qualificative pour les huitièmes de finale. Face à la Pologne, quart de finaliste du dernier Euro, qui se présentera avec un Lewandowski dans la forme de sa vie, la Suède va galérer…