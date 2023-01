Euro féminin 2025 : Une candidature à quatre pays

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Qui succèdera à l’Angleterre pour l’organisation du prochain Euro féminin, en 2025 ? Les jeux sont ouverts et quatre pays viennent de déposer une candidature commune. Avec le soutien de nombreuses personnalités du football mondial.

Sur ses terres, l’Angleterre a connu le bonheur de triompher lors de son Euro, l’été dernier. Tenantes du titre, les Anglaises vont tenter de réaliser le doublé en se dirigeant vers l’édition 2025. Mais pour l’heure, le pays hôte n’a pas encore été désigné. Et la FIFA vient de recevoir une candidature officielle, qui a du poids. Elle implique quatre pays nordiques que sont la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande.

A new video supporting the Nordic bid to host the women’s Euros in 2025 🇫🇮🇩🇰🇳🇴🇸🇪 #euro2025 pic.twitter.com/nm0ukpoaEy — Escape To Suomi 🇫🇮⚽️ (@EscapeToSuomi) January 17, 2023

Schmeichel soutient cette candidature

La Suède et la Norvège ont déjà organisé l’Euro féminin, en 1997. La Suède a même accueilli l’édition 2013, preuve d’un savoir-faire dans les pays du Nord, où le football féminin est incontournable. Et pour appuyer cette candidature à quatre têtes, le comité a pu compter sur le soutien de voix qui comptent dans le monde du football. Kasper Schmeichel, portier du Danemark et de l’OGC Nice, mais également Victor Lindelöf, défenseur suédois et de Manchester United et Alexander Sorloth, buteur norvégien de la Real Sociedad s’associent à cette candidature avec ce message d’unité : « Together, we are stronger » (Ensemble, nous sommes plus forts). Le verdict sera rendu le 4 avril prochain.