Estelle Denis : Le pari après les films pour adulte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre 2005 et 2008, Estelle Denis était à l’animation de l’émission "100 % Foot", diffusée chaque dimanche soir sur M6. La journaliste relevait alors un sacré défi, succéder à la case érotique de la chaîne, relevée haut la main avec un succès d’audience aux côtés notamment des chroniqueurs Pierre Ménès et Dominique Grimault.

Aujourd’hui sur RMC, animant chaque midi l’émission "Estelle Midi" où intervient notamment le journaliste Daniel Riolo, Estelle Denis s’est fait connaître du grand public sur M6 en septembre 2005 avec "100 % Foot", après des passages sur France 2, Infosport et TPS Star. Un vrai pari pour la journaliste qui prenait la tête du premier programme foot de la Six, sur une case très particulière…

« On remplaçait le film érotique donc ce n’était pas une mince affaire »

Ce dimanche, Estelle Denis était l’invitée de "C Médiatique" sur France 5, l’occasion pour elle de revoir d’anciennes images de son émission dominicale et d’évoquer ce défi professionnel. « Nous étions en direct, c’était le dimanche à minuit, on remplaçait le film érotique donc ce n’était pas une mince affaire », s’est souvenue la journaliste.

« Je mettais beaucoup de décolletés »

Avant "100 % Foot", M6 proposait en effet un film pour adulte chaque dimanche soir, une fois les magazines "Capital" et "Culture Pub" terminés. « Nous avions réussi à faire plus d’audience, nous étions très contents. Je mettais beaucoup de décolletés, tout ça, s’est amusée Estelle Denis. J’étais un peu stressée lors de la première mais je suis assez vite détendue par la suite. Nous rigolions énormément. »