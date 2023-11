Zidane voulait sa tête, le Real Madrid passe à l'action

Jean de Teyssière

Le Real Madrid vit un calvaire avec les blessures de ses joueurs. Eduardo Camavinga et Vinicius Junior sont rentrés blessés de la trêve internationale et la durée de leur indisponibilité risque d'être longue (fin janvier pour le Français, fin février pour le Brésilien). Et les autres joueurs blessés sont même soulagés d'avoir vu le médecin du club, Niko Mihic, être démis de ses fonctions par le club madrilène en novembre. Un renvoi que voulait déjà Zidane lorsqu'il était l'entraîneur du Real Madrid.

En 2017, Niko Mihic est nommé à la tête du médical du Real Madrid par Florentino Pérez, dont il est très proche. Mais les blessures et surtout les rechutes se sont accumulées, au point que la plupart des joueurs allaient demander un deuxième avis médical après avoir écouté celui du médecin madrilène. Preuve de la confiance inexistante entre le corps médical et les joueurs du Real Madrid.

Zidane voulait la tête du médecin du Real Madrid

Déjà, lorsque Zinédine Zidane était l'entraîneur du Real Madrid, il avait été agacé par les nombreuses blessures et rechutes de ses joueurs. Au point que, selon L'Équipe , il avait déjà réclamé le renvoi du médecin aux dirigeants du Real Madrid. Rien n'y a fait, puisque Niko Mihic est resté en poste. Et lorsque l'on regarde le nombre de blessures lors de son mandat sous la houlette de Niko Mihic (50 en 2018-19, 55 en 2019-20 et 60 en 2020-2021), on peut le comprendre.

Le médecin viré par le Real Madrid

La rechute d'Arda Guler, 18 ans, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le Real Madrid depuis son transfert cet été a été la goutte de trop. Les dirigeants madrilènes ont renvoyé le médecin en chef. Il reste néanmoins au club, puisqu'il est les yeux et les oreilles du président Florentino Pérez mais occupera un poste beaucoup moins important.