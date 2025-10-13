Zidane signe à l’étranger : Le gros contrat qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré de la Juventus Turin au Real Madrid à l'été 2001, Zinedine Zidane avait explosé tous les records avec une opération à 75M€. Le meneur de jeu français a d'abord eu du mal à assumer un tel statut avec des débuts hésitants au sein du club merengue, comme le rappelle son entraîneur de l'époque, Vicente Del Bosque.

Considéré à cette époque comme le meilleur joueur du Monde alors qu'il reste sur deux grandes victoires avec l'équipe de France (Coupe du Monde 1998 et Euro 2000), Zinedine Zidane décide de franchir un cap. Lors du mercato estival 2001, il quitte la Juventus Turin pour prendre la direction du Real Madrid, avec un gros contrat à la clé et un transfert record de 75M€. Mais ce changement de vie n'a pas été évident tout de suite pour Zidane...

« Il a eu du mal à s'adapter » Vicente Del Bosque, qui a entraîné Zinedine Zidane de 2001 à 2003 au Real Madrid, s'est livré à ce sujet pour Flashscore : « Il a été l'une des grandes recrues du club et un très bon joueur. Il était très exigeant avec lui-même, très exigeant avec ses coéquipiers. Et je pense, en toute modestie, qu'au début, il a eu un peu de mal à s'adapter. Il venait du football italien, avec un style de jeu différent et d'autres façons d'appréhender l'entraînement », explique-t-il.