Zidane avec Mbappé : C’est confirmé, l’annonce qui va faire du bruit !

Les journées de Liga se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid. Lors des trois dernières sorties, la bande de Kylian Mbappé n’a connu que des matchs nuls. Mettant la pression sur les épaules de Xabi Alonso. En Espagne, il est spécifié que l’entraîneur jouerait gros et pourrait être remplacé par Zinedine Zidane...pendant un temps !
Et si Zinedine Zidane entamait sa relation professionnelle avec Kylian Mbappé en équipe de France un peu plus tôt ? Et surtout ailleurs ? Le président de la Fédération française de football Philippe Diallo n’a pas démenti les rumeurs de nomination de Zidane à la tête des Bleus le vendredi 21 novembre en interview avec L’Équipe.
Le Real Madrid à la peine
Néanmoins, le champion du monde 98 qui est inactif depuis son deuxième départ du Real Madrid en tant que coach en mai 2021 pourrait signer son retour quatre années plus tard. La semaine dernière, il était question de l’éventuel remplacement de Xabi Alonso en pleine saison pour Zidane au Real Madrid. Un choix d’intérimaire pour la direction madrilène jusqu’à la fin de la saison le temps de lui dénicher un remplaçant.
Alonso joue gros
Sur son compte X, Pepe Alvarez a confirmé cette tendance. Alors que le Real Madrid a enchaîné son 3ème match nul consécutif en Liga dimanche à Gérone (1-1), les prochaines sorties du club contre l’Athletic Bilbao, le Celta Vigo et Manchester City seraient décisives pour la décision finale de Florentino Pérez au sujet de Xabi Alonso.
Zidane et rien d’autre pour le patron du Real Madrid ?
Si jamais le choix de mettre un terme à la collaboration entamée en juin dernier avec Xabi Alonso était fait, la seule et unique option viable dans l’esprit du président du Real Madrid serait de confier les rênes du groupe à Zinedine Zidane de manière momentanée selon Pepe Alvarez. Ça chauffe de l’autre côté des Pyrénées.