Zidane avec Mbappé : C’est confirmé, l’annonce qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les journées de Liga se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid. Lors des trois dernières sorties, la bande de Kylian Mbappé n’a connu que des matchs nuls. Mettant la pression sur les épaules de Xabi Alonso. En Espagne, il est spécifié que l’entraîneur jouerait gros et pourrait être remplacé par Zinedine Zidane...pendant un temps !

Et si Zinedine Zidane entamait sa relation professionnelle avec Kylian Mbappé en équipe de France un peu plus tôt ? Et surtout ailleurs ? Le président de la Fédération française de football Philippe Diallo n’a pas démenti les rumeurs de nomination de Zidane à la tête des Bleus le vendredi 21 novembre en interview avec L’Équipe.

Le Real Madrid à la peine Néanmoins, le champion du monde 98 qui est inactif depuis son deuxième départ du Real Madrid en tant que coach en mai 2021 pourrait signer son retour quatre années plus tard. La semaine dernière, il était question de l’éventuel remplacement de Xabi Alonso en pleine saison pour Zidane au Real Madrid. Un choix d’intérimaire pour la direction madrilène jusqu’à la fin de la saison le temps de lui dénicher un remplaçant.

Alonso joue gros Sur son compte X, Pepe Alvarez a confirmé cette tendance. Alors que le Real Madrid a enchaîné son 3ème match nul consécutif en Liga dimanche à Gérone (1-1), les prochaines sorties du club contre l’Athletic Bilbao, le Celta Vigo et Manchester City seraient décisives pour la décision finale de Florentino Pérez au sujet de Xabi Alonso.