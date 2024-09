Vinicius - Mbappé : Premier malaise au Real Madrid ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au sein d’un vestiaire qui comporte déjà de nombreuses stars, Kylian Mbappé doit s’intégrer, et Carlo Ancelotti doit gérer cette situation, notamment face à Vinicius Junior. D’ailleurs, le coach du Real Madrid a pris les choses en main en ce qui concerne les tireurs de penalty. Une sujet qui peut très rapidement créer un malaise entre les deux attaquants.

Arrivé au sein d’un vestiaire de star, Kylian Mbappé doit faire sa place au Real Madrid. Et la cohabitation avec Vinicius Junior fait grandement parler compte tenu de leur rivalité pour le Ballon d’Or, ou encore pour la place de leader offensif du club merengue. Ainsi, le cas des penalties est un sujet qui peut rapidement devenir un problème et provoquer un malaise que le Real Madrid cherche à éviter comme l’explique le journaliste de MARCA Pablo Polo Santias.

Le Real Madrid veut éviter un penaltygate

« Ce sont deux potentiels Ballon d’Or, donc c’est un débat qui va rester pendant toute la saison. Mais Carlo Ancelotti a expliqué en conférence de presse que ce sont les joueurs qui décideront entre eux, qui tirera le penalty. Cette fois c’était Kylian Mbappé, mais c’est Vinicius lui-même qui a donné le penalty pour donner de la confiance à Mbappé qui n’avait pas marqué après trois matches en Liga. Mais qui va tirer le prochain penalty ? On ne le sait pas », assure le journaliste espagnol dans une interview avec Alexandre Ruiz, avant d’en rajouter une couche.

«Ce sont les deux joueurs qui vont gérer cette question»

« Ce sont les deux joueurs qui vont gérer cette question. C’est compliqué pour Ancelotti. Ce sont deux stars, deux potentiels Ballon d’Or, donc ils veulent marquer, c’est important pour eux. Donc on verra comment ils vont gérer, mais ça ne dépendra que d’eux. Mais cela dépendra surtout de Vinicius parce que c’est lui qui décidera s’il tire ou pas, comme on l’a vu lors du dernier match. Mais combien de fois il laissera Mbappé tirer les penalties ? Cela dépendra de la confiance de chacun et si les deux sont sur le terrain évidemment », ajoute Pablo Polo Santias.