Un énorme problème est révélé au Real Madrid

Jean de Teyssière

Ce n’est évidemment pas de la faute de Kylian Mbappé mais le Real Madrid se retrouve déjà dans une situation compliquée cette saison. La profondeur de banc avait déjà fait débat la saison dernière, malgré les titres en Liga et en Ligue des Champions et elle refait surface en ce début septembre. Et pour cause, de nombreux joueurs sont déjà blessés, obligeant Carlo Ancelotti à se creuser la tête pour trouver la solution idoine.

La trève internationale n’aide pas le Real Madrid. Déjà soumise à pléthore de blessures, l’équipe madrilène voit Eder Militao souffrir d’une blessure musculaire lors d’un match avec le Brésil. Le nombre de blessés à l’infirmerie est déjà alarmant.

Une profondeur de banc qui inquiète

Au Real Madrid, le mercato a été très calme cet été, malgré l’arrivée de Kylian Mbappé. En revanche, plusieurs joueurs sont partis, comme Nacho ou Rafa Marin et a perdu Toni Kroos, qui a pris sa retraite de footballeur. Sauf que ces joueurs n’ont pas été remplacé et David Alaba se remet très difficilement de sa rupture du ligament croisé du genou subie en décembre dernier. Les défenseurs centraux de métiers sont donc Antonio Rudiger, Eder Miliato et Jesus Vallejo. Trop peu.

Des blessures qui posent question

Surtout que cette profondeur de banc est mise à mal par le nombre important de blessés madrilènes en ce début de saison. Eder Militao est le nouvel entrant à l’infirmerie, lui qui s’est blessé musculairement avec le Brésil. Il rejoint une liste longue comme le bras comprenant Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos ou encore Ferland Mendy. Carlo Ancelotti va devoir certainement improviser lors du match face à la Real Sociedad même s’il a déjà brillamment réussi à mener le Real Madrid sur le sommet avec un effectif amoindri par d’importantes blessures.