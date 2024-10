Vinicius Jr : Les plus gros scandales de l’histoire du Ballon d’Or !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le sacre de Rodri au Ballon d'Or 2024 fait figure de scandale auprès des soutiens de Vinicius Jr, qui estiment donc que l'attaquant brésilien du Real Madrid s'est fait voler un trophée qui était censé lui revenir de droit. D'ailleurs, par le passé, ce Ballon d'Or a fait débat à de nombreuses. Petit tour d'horizon des lauréats de l'histoire qui suscité la polémique.

Figo en 2000

Malgré sa victoire et ses performances XXL à l'Euro 2000 avec l'équipe de France, Zinedine Zidane n'a pas remporté le Ballon d'Or en 2000, deux ans après son sacre post-Coupe du Monde en 1998. C'est le Portugais Luis Figo, auteur d'une très grosse saison 1999-2000 avec le FC Barcelone (transféré au Real Madrid cet été-là) et demi-finaliste de l'Euro, qui a été sacré devant Zidane. Une édition qui a fait débat.

Nedved en 2003

Certes, Arsenal n'avait pas réussi à dépasser les phases de poules de la Ligue des Champions et n'a remporté aucun trophée majeur lors de cette saison 2002-2003. Mais les statistiques de Thierry Henry n'en restaient pas moins affolantes : 24 buts et 22 passes décisives en 37 matchs de Premier League, ainsi que 7 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de Ligue des Champions ! Un rendement exceptionnel, mais qui n'a pas suffi à l'ancien attaquant de l'équipe de France puisque c'est Pavel Nedved qui a raflé le Ballon d'Or cet année-là.

Cannavaro en 2006

Comment ne pas parler de cette édition 2006... Fabio Cannavaro a soulevé le Ballon d'Or après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'Italie, et pourtant, d'autres profils paraissaient au moins tout autant légitimes que l'ancien défenseur central pour cette édition. On pense bien évidemment à ses deux compatriotes Andrea Pirlo et Gianluigi Buffon, mais également à Thierry Henry, très malheureux en cette saison 2005-2006 où il aura disputé (et perdu) les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde.

Messi en 2010

En 2010, Lionel Messi n'a remporté ni la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, ni la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais il a malgré tout remporté le Ballon d'Or. Sauvé par ses grosses statistiques XXL avec le Barça, il a néanmoins suscité une vive polémique puisque d'autres profils comme Wesley Sneijder, Andrès Iniesta ou encore Xavi s'imposaient également comme des prétendants naturels.

Cristiano Ronaldo en 2013

Au même titre que Lionel Messi en 2010, le sacre de Cristiano Ronaldo trois ans après a fait scandale. Franck Ribéry, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et dans la forme de sa vie, était attendu comme vainqueur légitime. Résultat des courses : l'attaquant français n'a terminé qu'au pied du podium, derrière CR7 et Lionel Messi.

Messi en 2019

Liverpool a remporté la Ligue des Champions à l'issue de la saison 2018-2019 et a même loupé de très peu le titre en Premier League (97 points, à un petit point du vainqueur Manchester City). Les Reds étaient emmenés par un Virgil van Dijk dans la forme de sa vie et qui aura marqué de son empreinte cette glorieuse période pour la formation de Jürgen Klopp. Malgré tout, le Ballon d'Or a été remporté cette année-là par Lionel Messi, privant le robuste défenseur central néerlandais du titre.