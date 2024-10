Vinicius Jr : Après la désillusion, Benzema annonce du lourd

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Rodri a été sacré Ballon d'Or 2024 au théâtre du Châtelet de Paris. Interrogé sur le sujet, Karim Benzema a affirmé que Vinicius Jr aurait mérité de le remporter à la place de l'Espagnol. Dans la foulée, l'ancien capitaine du Real Madrid a annoncé que le Brésilien allait un jour soulever le Ballon d'Or.

Grand favori pour remporter le Ballon d'Or, Vinicius Jr a finalement été devancé par Rodri. En effet, le milieu de terrain de l'Espagne et de Manchester City a soulevé le trophée ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.

Benzema voulait voir Vinicius Jr soulever le Ballon d'Or

Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito, Karim Benzema a regretté la deuxième place de Vinicius Jr au classement du Ballon d'Or, avant d'affirmer qu'il allait remporter le Graal prochainement.

«Il gagnera le Ballon d’Or»

« Vinicius est un joueur qui a toujours fait beaucoup d’efforts et qui ne se contente pas de marquer des buts. La saison passée, lorsque le Real a remporté la Ligue des champions, Vinicius a été décisif à chaque match. Donc je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de plus méritant que lui. J’espère qu’il est fort dans sa tête. J’ai parlé à Vinicius et il est assez fort pour travailler. Un jour, il l'aura. Vinicius est un bon garçon. Il travaillera dur et un jour, il gagnera le Ballon d’or (…) Je lui ai écrit un message et il était triste. C’est normal. C’est un peu compliqué quand tout le monde te voit gagner le Ballon d’Or et qu’à la fin, un jour ou quelques heures avant, on te dit que tu ne vas pas le gagner. C’est très compliqué », a déclaré Karim Benzema, ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid. Reste à savoir si Vinicius Jr remportera bel et bien le Ballon d'Or un jour, comme l'a prédit le buteur d'Al Ittihad.