Une star du Real Madrid encore clashée, c’est violent !

Amadou Diawara

Souvent victime de racisme dans les stades, Vinicius Jr a fait une déclaration poignante dernièrement. Sur les réseaux sociaux, José Luis Chilavert a partagé une vidéo où la star brésilienne craque à cause de ce type de scandale. Et l'ancien gardien du Paraguay s'en est pris violemment à Vinicius Jr.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Jr a été victime de racisme à plusieurs reprises, et ce, dans les stades. Présent en conférence de presse dernièrement, la star brésilienne a vidé son sac sur son calvaire.

«Le premier à insulter et attaquer ses rivaux, c'est lui»

« J'ai de moins en moins envie de jouer (après chaque incident). L’absence de punition est ce qui me frustre le plus, que toutes ces personnes continuent puis s’en aillent sans qu’il ne se passe rien ensuite. C'est quelque chose d'assez triste, c'est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chaque plainte de ma part me rend très triste. Mais comme tous les 'noirs' qui sont dans le monde... C'est quelque chose de triste. C'est quelque chose qui se passe. […] Je lutte pour que dans un avenir proche ce n’arrive plus à personne » , a déclaré Vinicius Jr, en larmes.

«Ne sois pas une pé***e»