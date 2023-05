Un scandale éclate, le Real Madrid va déclencher une guerre

Alexis Brunet

Face à Valence dimanche soir, le résultat du match a complètement été éclipsé par un terrible événement. L'attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, a encore une fois été victime d'insultes racistes de la part de supporters. Heureusement, le Brésilien peut compter sur le soutien de son club, qui compte se battre pour lui.

Rien ne pouvait présager un tel événement dimanche soir entre Valence et le Real Madrid. Les joueurs de Rubén Baraja n'ont plus grand-chose à jouer, tout comme ceux de Carlo Ancelotti, qui peuvent seulement espérer accrocher la deuxième place plutôt que la troisième. On s'attendait donc à un match tranquille pour cette 35ème journée de Liga.

La bêtise humaine a encore une fois frappé

Oui mais voilà, le calme d'une douce fin d'après-midi valencienne a été troublé par une partie du public. Certains supporters du FC Valence ont témoigné leur haine envers Vinícius et l'ont insulté de nombreuses fois de « mono» , qui veut dire singe en espagnol. Cet événement a déclenché une vague d'indignation en Espagne, et de nombreux joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé ont apporté leur soutien à l'attaquant madrilène.

Le Real Madrid veut obtenir justice pour Vinícius