Scandale raciste : Furieux, l'entraineur du Real Madrid balance tout

Amadou Diawara

Lors du choc entre le Real Madrid et Valence ce dimanche, Vinicius Jr a été une nouvelle fois victime d'insultes racistes de la part de supporters présents en tribunes. En colère, Carlo Ancelotti a lâché toutes ses vérités sur cet énième scandale après la rencontre.

Ce dimanche, Vinicius Jr a une nouvelle fois vécu un moment très difficile. En effet, la star du Real Madrid a encore été victime d'insultes racistes proférées par des supporters présents en tribunes, et ce, dans l'enceinte de Valence. Agacé, Carlo Ancelotti s'est longuement exprimé sur cet énième scandale après la rencontre, que ce soit en zone mixte ou en conférence de presse. « Que s'est-il passé avec Vinicius ? Je lui ai parlé pendant le match parce que l'atmosphère était très chaude et très mauvaise. Je lui ai demandé s'il voulait continuer. Je ne voulais pas le faire sortir juste parce l'atmosphère était raciste. Cela ne m'est jamais arrivé. C'est inacceptable. La Liga espagnole a un problème qui n'est pas Vinicius, c'est lui la victime » , a d'abord pesté Carlo Ancelotti.

«Vinicius n'est pas le problème, c'est lui la victime»

Dans la foulée, Carlo Ancelotti en a rajouté une couche : « Comment régler ce problème ? On ne peut pas jouer au football comme ça. J’aurai dit la même chose si nous avions gagné (défaite 1-0). C'est trop grave. Ils insultent Vinicius tout le temps et ensuite ils lui donnent un carton rouge. Je suis très triste. C'est un championnat avec de grandes équipes, mais il faut en finir avec ça. Nous sommes en 2023. Le seul moyen est d'arrêter le match ».

«La solution est d'arrêter le match»

Alors que Vinicius Junior a finalement écopé d'un carton rouge, Carlo Ancelotti est sorti de ses gonds et a proposé une solution pour éradiquer le racisme dans les stades. « Les plaintes et ce qui s'est passé ? La solution est d'arrêter le match. Cela ne peut plus durer. C'est le joueur qui reçoit le plus de fautes et d'insultes. J'ai dit à l'arbitre que j'allais le sortir et il m'a dit qu'il devait continuer. Après le carton rouge, tout le stade criait "Singe, singe, singe". Je suis très triste. C'est un gamin et il voulait continuer, mais dans ces conditions c'est très compliqué », a précisé le coach du Real Madrid, avant de contester l'expulsion de son numéro 20.

«Après le carton rouge, tout le stade criait "Singe, singe, singe"»

« Les images de l'altercation ? La VAR a inventé une agression. Il a juste essayé de se libérer. Vinicius est triste parce qu'il ne veut que jouer au football. Il n'était pas en colère, mais triste. Pour moi, on aurait dû arrêter le match. Ce n'est pas une personne qui est devenue folle, c'est un stade qui est devenu fou. Je n'ai jamais vu un stade entier proférer de telles insultes racistes » , s'est emporté Carlo Ancelotti.

«Je n'ai jamais vu un stade entier proférer des insultes racistes»