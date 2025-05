Un joueur du Real Madrid frappé par la maladie, c’est le choc !

Pierrick Levallet

La saison a été assez délicate pour le Real Madrid, et surtout pour Rodrygo. Relégué à un rôle plus secondaire après l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international brésilien n’a pas eu le même rendement que les exercices passés. L’attaquant de 24 ans a également été frappé par la maladie récemment, et l’impact sur son physique a choqué les Merengue.

Rodrygo a galéré cette saison C’est notamment le cas de Rodrygo. Auteur de seulement 13 buts et 10 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues, l’international brésilien a eu un rendement nettement inférieur aux saisons précédentes au Real Madrid. Cela s’explique par un certain malaise dans lequel l’attaquant de 24 ans a été plongé après l’arrivée de Kylian Mbappé.